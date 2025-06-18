Gedik Piliç, Avrupa'ya İlk İhracatını Hollanda'ya Gerçekleştirdi

Gedik Piliç, Hollanda ile başladığı ticaretine diğer Avrupa Birliği ülkeleri ile gerçekleştirdiği işbirlikleriyle devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009'da başlatılıp, 2024 Aralık'ta sonuçlanan çalışmalar doğrultusunda AB'ye kanat­lı eti ihracatı yapmak için yetki belgesi alan Gedik Piliç, AB ticaretine ısıl işlem görmüş piliç ürünleriyle Mayıs 2025'de Hollanda'yla başladı.

Gedik Piliç, 2020'de dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'e ihracat yapmasının yanı sıra Türkiye'den AB'ye piliç eti ihracatına da imzasını attı.

Şirket, Türkiye'den AB ülkelerine mayıs içinde gerçekleştirilen ilk ihracatının ardından ürünlerinin kalitesi, lezzeti ve operasyon yönetimiyle Hollanda'daki iş ortaklarından tam not aldı.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik ve Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Gedik Piliç ürünlerinin Hollanda'daki başarısının ardından diğer AB ülkelerinden de yoğun ilgi gördüğü tespit edildi. Bu doğrultuda yeni işbirlikleri geliştirilen ülkelere ziyaretler sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Gedik, "Bundan 5 yıl öncesinde Çin'e ilk ihracatı yapan Gedik Piliç'ti. Bugünde Avrupa'ya ilk ihracatı yapan yine Gedik Piliç'tir. Avrupa'ya ihracat yapan ilk firma olarak ilk ihracatımızı ileri işlem ürünlerimizle Hollanda'ya gerçekleştirdik. Hedefimiz, öncelikle AB'ye üye tüm ülkelere sonrasında İngiltere'de dahil olmak üzere tüm Avrupa'ya ihracat yapmak." ifadelerini kullandı.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik de 1968'de Gedik Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Halil Gedik tarafından başlayan yolculuğa, Türkiye tavukçuluk sektöründe ilkleri başararak devam ettiklerini vurguladı.

Gedik, Türkiye'nin ilk 100 firması arasında olan yüzde 100 yerli sermayeli bir firma olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanına ihracat yaptıklarını aktardı.

Hedeflerinin, markalarını, ürünlerini ve firmayı Avrupa'ya tanıtıp, potansiyel pazarlarda işbirliktelikleri yaratmak olduğunun altını çizen Gedik, şunları kaydetti:

"Yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. AB ülkelerine yapacağımız ihracatla hem ülke ekonomisine katkımızı arttırmayı hem de sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider gıda firması olarak yenilikçi ürünlerle büyümeye devam etmek istiyoruz."