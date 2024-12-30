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Gedik Piliç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesinde 54. Sıraya Yükseldi

Gedik Piliç, Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Listesinde 54. Sıraya Yükseldi
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Kanatlı sektörünün öncüsü Gedik Piliç, 2023 yılında Ekonomist Dergisi tarafından yayınlanan 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' listesinde 6 basamak yükselerek 54. sırada yer aldı. Şirket, ekonomik büyüme ve sosyal sorumluluk alanındaki performansıyla dikkat çekiyor.

UŞAK (İHA) – Kanatlı sektörünün rekortmen markası Gedik Piliç, Ekonomist Dergisi tarafından yayınlanan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" listesinde 6 basamak birden yükselerek 54. olarak yerini aldı.

Ekonomist Dergisi'nin İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illerdeki üretim, ihracat ve istihdamında payını giderek artıran firmaları kapsayan "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırması bu yıl 21'inci kez yayınlandı. Gedik Piliç, bir önceki yıl 60. sırada yer aldığı listede 6 basamak yükselerek 54. sırayı aldı.

2023 yılı verileri baz alınarak hazırlanan araştırmada şirketlere ilişkin ciro, vergi öncesi kar, ihracat, istihdam ve özsermaye gibi bilgilerin yanı sıra teknolojik yenilikler, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarındaki performansları da değerlendirmeye alınıyor.

2023 yılında Uşak ili Kurumlar Vergisi şampiyonu olan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, araştırma sonuçları ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "2009 yılından bu yana yükselerek yer aldığımız İSO 500 listesi gibi Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi listesinde de emin adımlarla ilerlemeye devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Ekonomik göstergelerdeki büyümelerin yanı sıra istihdam, teknolojik yenilikler, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk alanlarında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bölgemizin en büyük şirketi olarak bölgemize ve ülkemize katkı sağlama bilincinde emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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