GECF, Enerji Güvenliği İçin Ortak Çaba Çağrısında Bulundu

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF), üye ülkelerin doğal gaz kaynaklarını yönetme konusunda daimi egemenlik haklarını teyit ederek, halklarının enerji güvenliğini, istikrarını, kalkınmasını ve sürdürülebilir kullanımını artırmak için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, ülkenin başkenti Doha'da GECF 27. Bakanlar Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde, doğal gaz kaynaklarını yönetme konusunda daimi egemenlik haklarının sahibi ülkelerde olduğu teyit edilirken, halklarının yararına enerji güvenliğini, istikrarını, kalkınmasını ve sürdürülebilir kullanımını artırmak için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Sonuç bildirisinde, doğal gazın kalkınma hedeflerine ulaşmada güvenilir, esnek ve temiz bir enerji kaynağı olarak oynadığı önemli rol vurgulandı.

Toplantıya katılan bakanların, kısa, orta ve uzun vadede küresel gaz kullanımında beklenen güçlü büyümeden duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen bildiride, ayrıca beklenen talep artışlarını karşılamak adına doğal gaz üretimine uygun yatırımların yapılmasının önemine işaret edildi.

Bakanlar sınır ötesi boru hatları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri ve depolama tesisleri aracılığıyla bölgesel gaz bağlantısının güçlendirilmesini amaçlayan girişimleri desteklediklerini ifade etti.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu bünyesinde, AB metan emisyon düzenlemeleri, kurumsal sürdürülebilirlik durum tespiti ve Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması'nı incelemek üzere uzmanlaşmış bir komitenin kurulmasını memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu, dünyanın önde gelen doğal gaz üreticilerinden 20 ülkeyi kapsıyor. Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator Ginesi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela'nın üye olduğu forumda Angola, Azerbaycan, Irak, Mozambik, Malezya, Norveç, Peru ve Senegal gözlemci statüsünde.