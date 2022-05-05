Yağmurlu havalarda dağlara çıkıp salyangoz topluyor, kilosunu 10 liradan satıyor - Haberler

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Yağmurlu havalarda dağlara çıkıp salyangoz topluyor, kilosunu 10 liradan satıyor

İhlas Haber Ajansı - Beril Solmuşgül - Ekonomi
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Yağmurlu havalarda dağlara çıkıp salyangoz topluyor, kilosunu 10 liradan satıyorADANA Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar yağmurlu havada dağlarda salyangoz topluyor.

Yağmurlu havalarda dağlara çıkıp salyangoz topluyor, kilosunu 10 liradan satıyor

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar yağmurlu havada dağlarda salyangoz topluyor.

Bahar yağmurları ile birlikte yılda sadece 1 ay boyunca görülen ve kilosu 10 TL'den satılan salyangozlar geçim kaynağı oldu. İlçeye bağlı Kahveli Mahallesindeki dağlık alana çıkan vatandaşlar, ellerinde fenerler ile şiddetli yağmura aldırmadan saatlerce salyangoz topladı.

Salyangoz toplayan Mehmet Yiğen, yılda sadece 1-2 ay boyunca geceleri yağmur sonrası çıkan salyangozları topladıklarını belirterek, "Salyangoz toplayıp satıyoruz. Kozan'da bir kişi alıyor. Sanırım oda Adana'da bir yere satıyor. Benim bildiğim İzmir, Bodrum, Antalya'ya gidiyor. Sadece gece çıkıyor gündüz çıkmıyor. Her mevsim olmuyor. Bir iki ay. Yaklaşık 5-10 kişi aramaya çıkıyoruz. Arkamızda salyangoz çantası. Yaklaşık 10 kilo topluyoruz. Zorluğu yürüdükçe daha da ağırlaşıyor. Bazen 5 kişi bazen 10 kişi oluyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Ekonomi

Yerel, Ekonomi, Haberler

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