Gebrüder Weiss, Sienzi Lojistik'in Çoğunluk Hissesini Alarak Türkiye'deki Varlığını Genişletiyor

Uluslararası alanda faaliyet gösteren taşıma ve lojistik şirketi Gebrüder Weiss, İstanbul merkezli gümrük ve depo lojistiği sağlayıcısı Sienzi Lojistik'in çoğunluk hissesini alarak Türkiye'deki varlığını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın almanın ardından şirket, "Sienzi Lojistik - a Company of Gebrüder Weiss" adıyla faaliyet göstermeye devam edecek ve bağımsız yapı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Satın alma işleminin Ocak 2026'da düzenleyici onayların ardından tamamlanması beklenirken, Sienzi Lojistik Genel Müdürü Murat Doğan görevine devam edecek ve şirketteki azınlık hissedarlığını da koruyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gebrüder Weiss Üst Yöneticisi (CEO) Wolfram Senger-Weiss, bu ortaklığın karmaşık ve zorlu tedarik zinciri ihtiyaçlarına sahip müşteriler için entegre ve uçtan uca lojistik çözümleri sunma yolunda stratejik adım olacağını belirterek, "Bu yatırım, Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirirken, ortağımızın gümrük ve depo lojistiği alanındaki derin uzmanlığını uzun vadede Gebrüder Weiss ağına kazandıracak." ifadesini kullandı.

Sienzi Lojistik Genel Müdürü Murat Doğan da Gebrüder Weiss ile güçlerini birleştirmenin rekabet güçlerini artırdığına işaret ederek, "Bu ortaklık, hizmet portföyümüzü genişletmemize ve Türkiye'yi uluslararası ticarette daha da önemli merkez olarak konumlandırmamıza destek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

10 yıla dayanan işbirliği

Gebrüder Weiss ve Sienzi Lojistik, Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır birlikte çalışmayı sürdürürken, Sienzi Lojistik ithalat, ihracat ve aktarma alanlarında operasyon yürütüyor.

Gebrüder Weiss Türkiye Müdürü Mişel Yakop ise malları gümrük vergileri ödenene ya da transit prosedürleri tamamlanana kadar depolayabildiklerini kaydetti.

Farklı ülkelerden gelen sevkiyatları bir araya getirerek konsolidasyon yapabildiklerine dikkati çeken Yakop, bu yaklaşımın karmaşık lojistik ihtiyaçları olan şirketlere daha fazla esneklik, maliyet avantajı ve planlama güvenilirliği sunduğunu ifade etti.

Bu satın almayla Gebrüder Weiss, İstanbul'daki merkezini tam kapsamlı lojistik merkezi olarak güçlendirmeyi, tekstil ve endüstriyel ürünler gibi yeni iş kollarına açılmayı hedefliyor.

Gebrüder Weiss Karadeniz/Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölge Direktörü ve Yöneticisi Thomas Moser, İstanbul'un Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasındaki eşsiz konumuyla çok sayıda pazara stratejik geçit görevi gördüğünü belirtti. Bu bölgede önemli büyüme potansiyeli gördüklerini belirten Moser, yetkinliklerini daha da geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.