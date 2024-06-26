Gazprom ve NIGC, Rus gazının İran'a sevkiyatı için mutabakat zaptı imzaladı

Gazprom ile National Iranian Gas Company'nin (NIGC) Rus gazının İran'a sevkiyatına yönelik stratejik mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve beraberindeki heyetin İran'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyaret kapsamında, Miller ile İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir arasında stratejik mutabakat zaptı imzaladığına işaret edilen açıklamada, mutabakatın Rusya'nın İran'a doğal gaz boru hattı tedarikinin şekillendirilmesine yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Miller'ın ziyareti kapsamında İran Petrol Bakanı Cevad Uci ile de görüştüğü belirtildi.