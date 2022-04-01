Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 27 azaldı - Haberler

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Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 27 azaldı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 27 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azalarak 38,5 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azalarak 38,5 milyar metreküpe düştüğünü bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk üç ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmezken, doğal gaz ihracatı düşüş gösterdi. Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi değişmedi ve 135 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azalarak 38,5 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, şirketin Çin'e ihracatının arttığı bilgisi verilirken, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 26 seviyesinde olduğuna işaret edildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Doğalgaz, Gazprom, Enerji, Rus, Ekonomi, Haberler

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