Gazprom CEO'su Alexey Miller, 12. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda yaptığı konuşmada, küresel gaz piyasasının gelişim yolunun Küresel Güney ve Asya-Pasifik ülkeleri tarafından belirleneceğini söyledi.

Gazprom CEO'su: Küresel gaz piyasasının gelişim yolu Küresel Güney ve Asya-Pasifik ülkeleri tarafından belirlenecek

ST.PETERSBURG, 2 Kasım (Xinhua) -- Gazprom CEO'su Alexey Miller, küresel gaz piyasasının gelişim yolunun Küresel Güney ve Asya-Pasifik ülkeleri tarafından belirleneceğini söyledi.

Miller, Çarşamba günü 12. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nun genel oturumunda yaptığı konuşmada, "Küresel gaz piyasasının gelişim yolu artık kesinlikle ve özellikle dünya ekonomik kalkınmasının yeni merkezleri olan Küresel Güney ve Asya-Pasifik ülkeleri tarafından belirlenecek" dedi.

Miller, Rusya'nın başta Çin olmak üzere bu ülkelerle ilişkilerini aktif şekilde geliştirdiğini söyledi.

Doğalgaz piyasasının Batılı ülkeler için "kısıtlı" kalmaya devam ettiğini belirten Miller, doğalgaz talebinin önümüzdeki yıllarda istikrarlı şekilde artacağını vurgulayarak Batılı şirketlerin, Rus doğalgazının Avrupa pazarına dönmesini istediğini kaydetti.

Forum organizatörlerine göre, 31 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen 12. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu onlarca ülkeden 17.000'i aşkın katılımcıyı ağırlıyor.