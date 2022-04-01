Gazprom, Almanya'da bulunan Gazprom Germania GmbH şirketindeki varlığını sonlandırdı - Haberler

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Gazprom, Almanya'da bulunan Gazprom Germania GmbH şirketindeki varlığını sonlandırdı

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Gazprom, Almanya'da bulunan Gazprom Germania GmbH şirketindeki varlığını sonlandırdı

Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania GmbH şirketindeki tüm varlığını sonlandırdığını duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania GmbH şirketindeki tüm varlığını sonlandırdığını duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Gazprom Germania GmbH'taki katılımını sonlandırdığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın ülkedeki Gazprom'un iştiraklerini ulusallaştıracağı iddiasına ise tepki göstererek, "Elbette böyle bir plan, uluslararası hukuku ve akla gelebilecek tüm kural ve yasaları ciddi şekilde ihlal edecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Almanya, Gazprom, Enerji, Rus, Ekonomi, Haberler

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