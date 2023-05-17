Antalya'da bulunan Gazipaşa Havalimanı'nı nisan ayında iç ve dış hatlarda toplam 52 bin 574 yolcu kullandı. Havalimanı, ocak-nisan

döneminde ise 177 bin 391 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Gazipaşa Havalimanı'nı nisan ayında 52 bin 574 yolcu kullandı. Nisan ayında Gazipaşa Havalimanı'nı kullanan yolcuların 36 bin 848'i iç hat, 15 bin 726'sını ise dış hat yolcuları oluşturdu. Havalimanını yılın ilk dört ayında 177 bin 391 yolcu kullandı. Ocak ayında iç hatları kullanan yolcuların sayısı 33 bin 310 olurken, dış hatları kullanan yolcu sayısı ise 8 bin 448 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında Gazipaşa Havalimanı'nın en az kullanıldığı ay şubat ayı olarak göze çarptı. Şubat ayında 15 bin 288 iç hat yolcusunun kullandığı havalimanını 5 bin 245 dış hat yolcusu kullandı.

Mart ve nisan ayında dış hat yolcu sayısı arttı

2023 yılı turizm sezonunun açılmasının etkileri Gazipaşa Havalimanı'nda da hissedildi. Ocak ve şubat ayında toplam 13 bin 693 yolcunun kullandığı havalimanını mart ayında 15 bin 362 dış hat yolcusu kullandı. Mart ayında iç hatları kullanan yolcu sayısı ise 37 bin 164 olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında iç hatlarda 36 bin 848 yolcuya hizmet veren Gazipaşa Havalimanı, aynı dönemde 15 bin 726 dış hat yolcusuna hizmet verdi. Gazipaşa Havalimanı'nı ocak ayında toplam 41 bin 758, şubat ayında 30 bin 533, mart ayında 52 bin 526, nisan ayında 52 bin 574 yolcu kullandı. Ocak-nisan dönemi arasında havalimanına gelen toplam yolcu sayısı ise 177 bin 391 olarak kayıtlara geçti.

4 ayda 1551 yolcu uçağı iniş yaptı

Gazipaşa Havalimanı'na ocak ve nisan dönemleri arasında iç ve dış hatlarda toplam bin 551 uçak iniş gerçekleştirdi. Havalimanını kullanan uçakların bin 207'sini iç hat uçuşları, 344'ünü ise dış hat uçuşları oluşturdu. Yine aynı dönemde Gazipaşa Havalimanı'nı kullanan uçaklar yolcularına toplamda bin 893 ton yük taşıma hizmeti verdi. - ANTALYA