Gazipaşa'da yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, aylık periyotlarla yapılan yaşlı, engelli ve engelli yakını aylığı alan vatandaşların kasım ayı desteklerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, aylık periyotlarla yapılan yaşlı, engelli ve engelli yakını aylığı alan vatandaşların kasım ayı desteklerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV Müdürlüğü, "Yaşlı, Engelli ve Engelli Yakını Aylığı" kapsamında Gazipaşa'dan yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların kasım ayı ödemelerinin yapıldığını açıkladı. Açıklamada, "2022 sayılı kanun kapsamında aylık periyotlarla yapılan; yaşlı aylığı, engelli aylığı ve engelli yakını aylıkları kapsamında bin 990 vatandaşımıza 4 milyon 705 bin 399 TL tutarındaki yardımların Kasım 2023 dönemi yardım ödemeleri aktarılmıştır. Hak sahibi vatandaşlarımız yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerini T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre PTT şubelerinden alabilirler" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA