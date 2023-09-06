Gazipaşa'da mermer ocağına 'ÇED gerekli değil' kararı protesto edildi

Tarımla geçimini sürdüren vatandaşlar bölgede kum ocağı istemiyor

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dört mahallenin sınırında bulunan mermer ocağının kapasite artışı ve kum ocağına çevrilmesine verilen 'ÇED gerekli değil' kararı vatandaşlar tarafından protesto edildi. Mermer ocağı önünde toplanan mahalleli ellerindeki pankartlara "Zeytinime dokunma" yazıp yetkililerden yardım istedi.

Gazipaşa'da, muz ve örtü altı üretimin yükünü sırtında taşıyan Muzkent, Kırahmetler, Göçük ve Güney mahalleleri sınırında bulunan mermer ocağının kapasite artışı ve kum ocağına çevrilmesi konusuyla ilgili Antalya Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden tartışmalı bir karar çıktı. Gazipaşa Kaymakamlığına gönderilen yazıda, ocakla ilgili "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir" kararının verildiği belirtildi. Alınan bu karar, tarımla geçinen 4 mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından protesto edildi. Mahalle muhtarları ile birlikte mermer ocağı önünde toplanan bir grup kalabalık, ellerindeki dövizlerle "Toz istemiyoruz, zeytinime dokunma", "Doğa evimiz, mirasımız", "Toz olursa meyve olmaz", "Arı ölürse doğa ölür, insan ölür", "Geleceğimize dokunmayın" yazıp kum ocağına çevrilmek istenen mermer ocağı önünde eylem yaptı.

Bölgeye açılmak istenen kum ocağının tarımsal üretimi derinden sarsacağını dile getiren Kırahmetler Mahallesi Muhtarı Kısmet Ceylan, "Yıllar önce açılmış olan maden ocağının şimdiye kadar bize bir zararı olmadığı için sesimizi çıkarmadık. Ama aldığımız duyumlara göre; maden ocağı kum ocağı olacakmış. Biz kum ocağına kesinlikle karşıyız. Diğer mahallerimizle beraber burada toplandık. Kum ocağının üretimimize engel olmasını istemiyoruz." dedi.