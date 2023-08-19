Gazipaşa'da Hububat Hasadı Başladı, Verimde Düşüş Yaşanıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hububat hasadının başladığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, su sıkıntısından dolayı verimde geçen yıla oranla yarı yarıya düşüş olduğunu kaydetti. Üreticiler yaylalarda nohut, arpa ve buğday gibi ürünlerin hasadına başladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin yaylalarında hububat hasadının başladığını söyleyen Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, su sıkıntısından dolayı verimde geçen yıla oranla yarı yarıya düşüş olduğunu kaydetti.

Ülkemizin önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden olan Gazipaşa'da üreticiler yaylalarda hububat hasadına hazırlanıyor. Özellikle Topsekisi, Maha, Berem ve Çayıryakası yaylalarında domates, salatalık, fasulye, kabak, lahana, marul ve maydanoz üreten çiftçiler, şimdilerde nohut, arpa ve buğday gibi ürünlerin hasadına başladı.

"Geçen yıla oranla yarı yarıya düşüş var"

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, ilçenin buğday başta olmak üzere nohut, arpa gibi hububat üretiminin büyük bir bölümünün yaz aylarında yaylada yapılan üretimle karşılandığını ve Gazipaşa'nın birçok yaylasında mayıs ayında ekim yapan üreticilerin ektikleri ürüne göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında hasat yaptığını, buğday hasadının en fazla Çayıryakası Yaylası'ndan yapıldığı, nohut hasadının bazı bölgelerde başladığını ve eylül ayında da devam edeceğini belirtti.

Çiftçilerin 'su kesilecek' diye sürekli bir kuşku içinde olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, su sıkıntısından dolayı verimde geçen yıla oranla yarı yarıya bir düşüş olduğunu dile getirdi. - ANTALYA