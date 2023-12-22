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Gazipaşa'da Çiftçi Kayıt Sistemi değişiklikleri anlatıldı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, muhtarlar ile bir araya gelerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) değişikliklerini anlattı. ÇKS kayıtlarının 2 Ocak 2024 tarihine kadar yapılması gerektiği vurgulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, muhtarlar ile bir araya gelerek Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) değişikliklerini anlattı.

Gazipaşa'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemindeki değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik başkanlığında yapılan toplantıda muhtarlar bilgilendirilirken, ÇKS kayıtlarının 2 Ocak 2024 tarihi itibariyle sona ereceği vurgulandı.

Kayıtlar için son gün 2 Ocak

Mahalle muhtarlarına Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) yayınlanan yeni yönetmelik hakkında bilgiler veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, "2023/2024 Üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2023 tarihinde başladı ve 2 Ocak 2024 tarihinde son bulacaktır. ÇKS Yönetmeliğinde 18 Kasım 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ÇKS'ye kayıt olamayan ama tarımsal üretim yapılan alanların kayıt altına alınması amaçlanıyor" ifadelerine yer verdi.

Tüm tarım arazileri ÇKS'ye kayıt edilecek

Özçelik, açıklamasının devamında "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru şartlarında yapılan değişiklikle çiftçiler fiilen üretim yaptığı ancak miras intikal ve mülkiyet sorunları nedeniyle kayıt ettiremediği tüm tarımsal arazilerini ÇKS'ye kayıt edebilecek. Çiftçiler yeni yayınlanan taahhütnameyle arazinin bulunduğu yerdeki muhtar ve aza imzasıyla birlikte müdürlüğümüze başvurarak üretim yaptıkları tüm araziler için hak ettikleri tarımsal desteklerden, hibelerden, kredilerden ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanacaklar" dedi.

Müdür Özçelik, muhtarlar ile buluştuğu toplantıda ayrıca tarım sigortasının önemi, tarımsal üretim planlaması, hayvancılık destekleri, suyun önemi ve su tasarrufu konularında da bilgi vererek, muhtarların sorunlarını dinledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Gazipaşa Antalya Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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