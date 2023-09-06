Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar Coğrafi İşaret Alarak Tescillendi

Gazipaşa'da adına festivaller düzenlenen çekirdeksiz nar, coğrafi işaret alarak tescillendi. Gazipaşa'nın çekirdeksiz narı, Antalya'nın 16. coğrafi işaretli ürünü oldu.

Gazipaşa'da üretilen ve ünü ilçede düzenlenen festivalle ülke sınırlarını aşan çekirdeksiz nar, Gazipaşa Belediyesi'nin yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Coğrafi Tescil İşaret Belgesi aldı. Gazipaşa'nın çekirdeksiz narı bu sonuçla Antalya'nın 16. coğrafi işaretli ürünü oldu.

"GAZİPAŞA'MIZA HAYIRLI OLSUN"

Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Her yıl yaptığımız Çekirdeksiz Nar Festivali ile lezzeti ve

yeme kolaylığıyla bilinen güzide çekirdeksiz narımızı tanıtırken, geçtiğimiz ekim ayında yaptığımız patent başvurusu sonucunda 'Gazipaşa

Çekirdeksiz Narı' coğrafi işaret ile tescillendi. Antalya'nın 16'ncı coğrafi işaretli ürünü olan Gazipaşa Çekirdeksiz Narı'nın tescili;

üreticilerimize, esnaflarımıza, tüketicilerimize ve Gazipaşa'mıza hayırlı olsun" dedi.

GAZİPAŞA ÇEKİRDEKSİZ NARI'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gazipaşa Çekirdeksiz Narı, ilçede yetiştirilen narlardan doğal mutasyonlar yoluyla ortaya çıkan bir nar çeşididir. Çekirdeğinin çok yumuşak olması sebepli 'çekirdeksiz nar' olarak bilinir ve genellikle sofralık tüketilir. Renk, tat ve aroması diğer narlardan ayırıcı niteliktedir. Asitliği çok düşük olduğundan tatlıdır ve antioksidan oranı yüksektir. Taneleri iridir ve kolay tanelenme özelliğine sahiptir. Dış kabuğu açık yeşil sarı renkli ve inceyken, meyve iç rengi pembemsi açık kırmızıdır. 100-1200 rakım aralığında yetiştirilebilirken tat ve verimliliğin en yüksek oldu rakım 800'dür. Özellikle dağlık ve engebeli arazilerde yetişmektedir. Meyve ağırlığı yaklaşık yarım kiloyu bulmaktadır.