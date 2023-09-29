Gazipaşa'da 4 Bin 700 Büyükbaş Hayvana Şap Aşılama İşlemi Yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonbahar şap aşılama programı kapsamında ilçe genelinde 4 bin 700 büyükbaş hayvana aşılama işlemi yaptı. Ayrıca küpeleme işlemleri de gerçekleştirildi.

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonbahar şap aşılama programı kapsamında ilçe genelinde 4 bin 700 büyükbaş hayvana aşılama işlemi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü" programı çerçevesinde başlatmış olduğu mücadele çalışmaları sürüyor. Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonbahar ve ilkbahar olmak üzere hayvanlara yılda 2 kez yapılan aşılama çalışmalarına geçtiğimiz hafta başlamıştı. 1 Eylül-17 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan "Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası" dahilinde ilçede şu ana kadar toplam 4 bin 700 büyükbaş hayvanın aşılaması yapıldı.

Küpeleme işlemleri de yapılıyor

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yeni doğan hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması için de ilçedeki büyükbaşların küpeleme işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Ayrıca hayvan hareketlerinin devamlılığının sağlandığı kimlikleme ve aşılama çalışmalarının, hayvan sağlığında görevli veteriner hekimler tarafından önümüzdeki haftalarda da devam edileceği ifade edildi. - ANTALYA