Gazipaşa-Alanya, Get Jet ve Avion Express'in Vilnius'dan gelen ilk uçuşlarını karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa- Alanya Havalimanı'nda, dün akşam Litvanya'nın başkenti Vilnius'dan gelen Get Jet ve Avion Express uçakları su takıyla karşılandı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, Airbus A-320 tipi uçaklarla düzenlenen uçuşlarla toplam 365 yolcu Gazipaşa-Alanya'ya geldi. Get Jet sezon boyunca salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada üç gün, Avion Express ise perşembe günleri Gazipaşa ve Vilnius arasında karşılıklı uçuş düzenleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa-Alanya Havalimanı Genel Müdürü Yiğit Laçin, sezonun Vilnius'tan gelen ilk uçuşlarını karşılamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Laçin, "Bu sezon bölgeden havalimanımıza 224 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içindeyiz. Pandeminin etkilerinin giderek azalmasıyla, 2021'de hareketlenen dış hat uçuşlarımızın bu sene artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.