Gazipaşa-Alanya, Air Serbia'nın ilk uçuşunu törenle karşıladı TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Air Serbia'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşunu törenle karşıladı. TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Air Serbia'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşunu törenle karşıladı. TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda, bu sabah Belgrad'dan gelen Air Serbia uçağı su takıyla karşılandı. Airbus A-319 tipi uçakla düzenlenen uçuşla toplam 146 yolcu Gazipaşa-Alanya'ya geldi. Air Serbia hava yolları sezon boyunca Belgrad ve Niş kentlerinden Gazipaşa-Alanya'ya karşılıklı toplam 80 uçuş gerçekleştirecek. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yeni hatla birlikte 12 ülke, 15 destinasyon ve 16 hava yoluna hizmet veriyor. AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Sırbistan Gazipaşa Belgrad Serbia Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Gazipaşa-Alanya, Air Serbia'nın ilk uçuşunu törenle karşıladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.