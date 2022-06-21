Gazipaşa-Alanya, Air Serbia'nın ilk uçuşunu törenle karşıladı - Haberler

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Gazipaşa-Alanya, Air Serbia'nın ilk uçuşunu törenle karşıladı

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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Gazipaşa-Alanya, Air Serbia'nın ilk uçuşunu törenle karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Air Serbia'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşunu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Air Serbia'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşunu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda, bu sabah Belgrad'dan gelen Air Serbia uçağı su takıyla karşılandı.

Airbus A-319 tipi uçakla düzenlenen uçuşla toplam 146 yolcu Gazipaşa-Alanya'ya geldi.

Air Serbia hava yolları sezon boyunca Belgrad ve Niş kentlerinden Gazipaşa-Alanya'ya karşılıklı toplam 80 uçuş gerçekleştirecek. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bu yeni hatla birlikte 12 ülke, 15 destinasyon ve 16 hava yoluna hizmet veriyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Sırbistan Gazipaşa Belgrad Serbia Ekonomi Haberler

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