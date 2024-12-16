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Gaziantepli kadınlar ayakkabı sektörüyle dünyaya açıldı

Gaziantepli kadınlar ayakkabı sektörüyle dünyaya açıldı
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Gaziantep'te kooperatifleşen kadınlar, erkeklerin yoğun olduğu ayakkabı sektörüne girerek dünyaya açıldı.

Gaziantep'te kooperatifleşen kadınlar, erkeklerin yoğun olduğu ayakkabı sektörüne girerek dünyaya açıldı.

Gaziantep Valiliği, Şehitkamil Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle 1,5 yıl önce kurulan Şehitkamil Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi, üretimde genellikle erkek egemen olan ayakkabı sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Kooperatif, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı kadınları desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeyle 10 kadına ayakkabı üretim sürecine yönelik kapsamlı eğitimler sundu.

Eğitim programının ardından kurulan saya atölyesi, kadınların emekleriyle kısa sürede sektörde tanınır hale geldi. Kooperatif Başkanı Emine Duman Tekerlek, atölyeyi kadınlardan oluşan bir ekip olarak kurmanın Gaziantep'te bir ilk olduğunu vurguladı. Kuruluşunun ilk aylarında sadece 10 kadınla başlayan atölye, artan taleplerle birlikte ekip büyüttü. Siparişlerin hızla artmasıyla yeni makineler alındı ve çalışan kadın sayısı 25'e yükseldi.

"Kadınların ellerinin ayakkabıya değmesinin amacı bu sektörde olduğumuzu göstermek"

Kadınların her sektörde başarılı olacağını belirten Emine Duman Tekerlek, "Biz burada ayakkabı saya üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kadınları bu bölüme kazandırmak istiyoruz. Dezavantajlı ve depremzede kadınlarla çalışıyoruz. Ayakkabı sektöründe kadınlar yok denilecek kadar az. Biz de bu nedenlerden dolayı kadınlara önce eğitim veriyoruz. Daha sonrasında kendi bünyemizde işe alıyoruz. Burada 25 tane kadın eğitim görüyor ve aynı zamanda üretim yapıyor. Markaların üretimini yapıyoruz. Kadınların ellerinin ayakkabıya değmesinin amacı bu sektörde olduğumuzu göstermek. Kadınlar bu konuda çok istekli. Kadınlarımızın sayısının artmasını umut ediyoruz. Kadınlar burada tam zamanlı çalışıyor. Kadınlar aile bütçesine katkıda bulunuyorlar" dedi.

"Buraya başladığımda hiçbir deneyimim yoktu"

Ayakkabı yapımını atölye sayesinde öğrendiğini söyleyen çalışan Sevda Ateş, "Buraya başladığımda hiçbir deneyimim yoktu. Her şeyi burada öğrendim. Şimdi iyi bir ayakkabı ustası olduğumu düşünüyorum. Kadınlar arasında güzel bir ortamdayız. Bu kurs bana çok şey öğretti. Mesleğimi severek yapmaya devam edeceğim. Erkek mesleğini kadının yapacağını herkese gösterdiğimizi düşünüyoruz. Tüm kadınlar yapabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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