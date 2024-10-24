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Gaziantepli Kadın Girişimci, Kurutulmuş Peynir İhracatıyla Kadın İstihdamını Artırıyor

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Gaziantep'te kurutulmuş peynir üreten Özlem Görünüş, ABD'ye ihracat gerçekleştirirken 5 kadına istihdam sağlıyor. Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Görünüş, yurt dışında kurutulmuş peynirin talep gördüğünü belirtti.

Gaziantep'te kurutulmuş peynir (kurut) üreten girişimci kadın, bir yandan ABD'ye ihracat gerçekleştirirken diğer yandan ise 5 kadına istihdam sağlıyor.

Üç çocuk annesi Özlem Görünüş, bir arkadaşının tavsiyesiyle Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansının ortaklığında kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde kurutulmuş peynir üretmeye başladı.

Kurutulmuş peynirin yurt dışında talep gördüğünü öğrenen Görünüş, yaptığı girişimler sonucunda ABD'ye ürün satmaya başladı.

5 kadınla birlikte üretim yapan Görünüş, 2,5 ayda 8 ton kurutulmuş peynir ihracatı gerçekleştirdi.

Özlem Görünüş, AA muhabirine, besicilerden aldıkları sütü mayalayıp iyice süzdükten sonra makine yardımıyla küçük toplar haline getirdiklerini, tepsilerde kurumaya bırakılan peynirlerin daha sonra paketlenerek satışa hazır hale getirildiğini anlattı.

Yemeklerde ve soslarda da kullanılıyor

Yaklaşık 20 kilogram sütten 1 kilogram kurutulmuş peynir elde ettiklerini dile getiren Görünüş, şöyle konuştu:

"2,5 aydır burada kurutulmuş peynir üretiyorum. Kurut Türklere ait ama artık yapmıyorlar ancak yurt dışında sevilerek tüketilen bir ürün. Biz de Amerika'ya gönderiyoruz. Kurut protein ve kalsiyum açısından yüksek ve uzun ömürlü bir atıştırmalık. Aynı zamanda çorbalarda yemeklerde soslarda makarna sosunda kullanılan veya meze olarak tüketilen bir ürün. Yaptığımız ürünlerin buradan Amerika'ya gitmesi, bizim için ülkemiz için çok güzel bir şey. İstihdam açısından da çok güzel, ev ekonomisine katkıda bulunabiliyoruz. 3 çocuk annesiyim, hem çalışıyorum hem çocuklarıma bakıyorum."

Görünüş, ilerleyen süreçte kurutulmuş peyniri Avrupa ve Asya ülkelerine de ihraç etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

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