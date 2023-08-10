Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı, deprem nedeniyle vergi beyannamesi ve ödeme sürelerini açıkladı

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, vergi beyannamesi ile bildirim verilme ve ödeme süreleri ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer, Kahramanmaraş ilinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Gaziantep'te deprem tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ile 31.07.2023 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiğini ve mücbir sebep hali süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi ve deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Törer, buna göre mücbir sebep halinin geçerli olduğu dönemde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler ile G.M.S.İ beyannamelerinin verilme sürelerinin 15.08.2023 Salı günü sona ereceğini, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ikinci taksitinin 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gerektiğini ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep halinin 30 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Törer, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona ereceği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 15 Aralık 2023, bunlara ilişkin vergilerin ödeme sürelerinin ise 29 Aralık 2023 tarihine uzatıldığını ifade etti. - GAZİANTEP