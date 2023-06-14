Gaziantep Ticaret Odası, ITMA Milano Tekstil Teknolojileri Fuarı'na Heyet Organizasyonu Düzenledi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için yaptığı çalışmalara 'ITMA Milano Tekstil Teknolojileri Fuarı'na düzenlediği heyet organizasyonu ile devam etti. GTO, üyelerinin sektörel gelişimlerine destek sunmak amacı ile 8-12 Haziran 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Milano şehrinde, tekstil sektörünün önemli fuarlarından olan ITMA Milano Tekstil Teknolojileri Fuarı'na KOSGEB destekli fuar ziyareti ve iş gezisi düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için yaptığı çalışmalara "ITMA Milano Tekstil Teknolojileri Fuarı"na düzenlediği heyet organizasyonu ile devam etti.

GTO, üyelerinin sektörel gelişimlerine destek sunmak amacı ile 8-12 Haziran 2023 tarihleri arasında İtalya'nın Milano şehrinde, tekstil sektörünün önemli fuarlarından olan ITMA Milano Tekstil Teknolojileri Fuarı'na KOSGEB destekli fuar ziyareti ve iş gezisi düzenledi. GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak başkanlığında gerçekleştirilen organizasyona katılan Oda üyesi 32 firma temsilcisi, ITMA Milano Tekstil Teknolojileri Fuarı'nda sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı elde etti. Heyete başkanlık eden GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, 'ITMA Milano' fuarının tekstil sektörü için önemli bir fuar olduğunu belirterek, "Tekstil sektöründe de çok önemli bir konumda bulunan Gaziantep'imiz ve üyelerimiz için fuar organizasyonlarını çok değerli buluyoruz. Trendleri yakalamak, zamana ayak uydurmak ve yeni iş bağlantıları kurarak pazar genişletebilmek için özellikle ITMA Milano gibi fuarları yakından takip etmek gerekiyor. GTO olarak üyelerimizin talepleri çerçevesinde dünyanın sayılı fuarlarındaki yerimizi alıyoruz. Bu anlamda bizlerden desteğini esirgemeyenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Tekstil sektörünün temsilcisi 32 üyemizle düzenlediğimiz bu organizasyon da bizler için oldukça verimliydi" dedi.

Organizasyon çerçevesinde fuarda stant açan Gaziantepli 11 firmayı da ziyaret ettiklerini ifade eden ve kurum ziyaretlerine de değinen Özdurak, şöyle devam etti: "ITMA Milano'da stant açan Gaziantepli hemşehrilerimizi görmek de bizlere her zamanki gibi gurur verdi. Biz de her birini ziyaret ederek kentimizin üretim, istihdam ve ihracatına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim ettik. Fuar katılımımız sonrasında ise İtalyan Tekstil Makineleri İmalatçıları Derneği (ACIMIT) Başkan Yardımcısı Mr. Giorgio Calculli ile bir araya gelerek potansiyel iş birliklerini değerlendirdik. Sonrasında ise T.C. Milano Başkonsolosumuz Sayın Mehmet Özöktem'i ziyaret ettik; Gaziantep'in tekstil ve gastronomi alanında İtalya'da tanıtımı, B2B organizasyonları ve karşılıklı ticareti geliştirecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunduk." - GAZİANTEP