Gaziantep Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) haziran ayı olağan meclis toplantısı; Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Disiplin Kurulu ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirildi.

Meclis toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım; Gaziantep'in ticari hayatında yaşanan gelişmeler, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin şehrin ekonomik ve sosyal yapısına olan etkileri ile konut sorunu dahil olmak üzere pek çok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Meslek Komitelerin, GTO Meclisinin ve Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sunan en önemli unsurlardan olduğunu vurgulayan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meslek Komite üyelerinin sektörlerin seçilmiş önde gelen kişileri olduğunu ve kent ticaretinin nabzını tuttuğunu söyledi.

Sektörlerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına Meslek Komiteler sayesinde son derece hakim olduklarını belirten Teymur, "Meslek Komite üyelerimizden tek ricamız hem aylık meslek komite toplantılarımızda hem de meclis toplantılarımızda mutlaka gündemlerinin olması Bizleri, oda çalışanlarımızı sektörle ilgili gelişmelerden haberdar ederek, sektörlerin gelişmesine, yaşanan sorunların çözülmesine katkı sağlamanız kent ticareti açısından oldukça önemli. Biliyorsunuz ki Yönetim Kurulumuz, sizlerden gelen talepleri ısrarlı bir şekilde takip ediyor, sorunların çözümü için çalmadık kapı bırakmayarak önemli bir rol oynuyor" dedi.

"İSO 500 ve TİM 1000, 2023 ekonomisinin fotoğrafını çok net gösteriyor"

Meclis toplantısında Gaziantep Ticaret Odasının haziran ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendiren Yıldırım, geçtiğimiz günlerde açılanan TİM 1000 ve İSO 500 listelerini de değerlendirerek, "Biliyorsunuz 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2023' araştırmasına göre Gaziantep'ten 59 firma ihracat şampiyonları arasında yer aldı. Aynı şekilde 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması'nda da 29 Gaziantepli firma listeye adını yazdırdı. Potansiyelimize bakınca aslında bu listelerde çok daha fazla firmamızın yer alması gerekiyor fakat hem TİM 1000 hem de İSO 500 araştırma sonuçları esasında 2023 ekonomisinin fotoğrafını çok net gösteriyor. 2023 çok zor bir yıldı. Özellikle bölgemizde yaşanan ve hala yaralarını sarmaya devam ettiğimiz deprem felaketinin, uygulanan ekonomik politikaların, küresel daralmanın firmalarımız üzerindeki olumsuz etkilerini araştırma gözler önüne sermiş durumda. Araştırmalarda; karlılıkta azalış ve finansman maliyetlerinin artışını görüyoruz. Üretim motivasyonunun düştüğünü, ihracatın daraldığını, karların enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Gaziantep'in her iki listede yer alacak potansiyele sahip çok daha fazla firması olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu potansiyeli ortaya çıkarak ekonomik iklimin oluşması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

GTO Meclisi Adnan Yıldırım'ı ağırladı

GTO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci bölümünde Ekonomi Eski Bakan Yardımcısı ve Eximbank Eski Genel Müdürü Adnan Yıldırım ağırlandı.

Başkan Yıldırım'ın konuşması ardından kürsüye gelen ve ilgiyle takip edilen bir sunum gerçekleştiren Adnan Yıldırım; ulusal ve küresel ekonomik gelişmeler ile ticaret, vergi düzenlemeleri, Merkez bankasının kararları, finansmana erişim ve ihracat gibi konularda GTO Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendirdi. - GAZİANTEP