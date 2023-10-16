Haberler

Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9,60 Liradan Satıldı

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (sert)Kg9,109,60
Arpa (çakır)Kg6,156,20
Buğday (ekmeklik)Kg6,508,10
MısırKg5,805,85

Kaynak: AA / Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

title