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Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9,60 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,60 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.