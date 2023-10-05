Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9,50 Liradan Satıldı
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|9,00
|9,50
|Arpa (çakır)
|Kg
|6,15
|6,20
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|8,10
|Mısır
|Kg
|5,72
|5,77
Kaynak: AA / Ekonomi