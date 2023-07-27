Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9,10 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.