Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,20 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.