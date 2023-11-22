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Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 10,30 Liradan Satıldı

22 Kasım 2023 10:06 , Son Güncelleme: 10:08 Ekonomi Haberleri Abone Ol

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.