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Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 10,30 Liradan Satıldı

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Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,30 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (sert)Kg9,5010,30
Arpa (çakır)Kg6,957,05
Buğday (ekmeklik)Kg7,309,00
MısırKg5,705,85

Kaynak: AA / Ekonomi

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