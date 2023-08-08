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Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 10,00 TL'den Satıldı

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (15,50-15,70 TL), Buğday (ekmeklik) (6,90-8,00 TL), Arpa (6,30-6,55 TL), Mısır (5,50-6,00 TL).

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,5015,70
Buğday (sert)Kg9,4010,00
Buğday (ekmeklik)Kg6,908,00
ArpaKg6,306,55
MısırKg5,506,00

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

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