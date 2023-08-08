Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 10,00 TL'den Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (15,50-15,70 TL), Buğday (ekmeklik) (6,90-8,00 TL), Arpa (6,30-6,55 TL), Mısır (5,50-6,00 TL).