Gaziantep Ticaret Borsasında Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 10,00 TL'den Satıldı
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Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (15,50-15,70 TL), Buğday (ekmeklik) (6,90-8,00 TL), Arpa (6,30-6,55 TL), Mısır (5,50-6,00 TL).
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,50
|15,70
|Buğday (sert)
|Kg
|9,40
|10,00
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,90
|8,00
|Arpa
|Kg
|6,30
|6,55
|Mısır
|Kg
|5,50
|6,00
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi