Haberler

Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı En Yüksek 16,8 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek kilogramı en yüksek 16,8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek kilogramı en yüksek 16,8 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg16,5016,80
Buğday (sert)Kg9,009,80
Buğday (ekmeklik)Kg6,508,20
ArpaKg6,156,25
MısırKg5,505,85

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

title