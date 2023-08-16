Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı En Yüksek 16,8 Liradan Satıldı
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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek kilogramı en yüksek 16,8 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek kilogramı en yüksek 16,8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|16,50
|16,80
|Buğday (sert)
|Kg
|9,00
|9,80
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|8,20
|Arpa
|Kg
|6,15
|6,25
|Mısır
|Kg
|5,50
|5,85
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi