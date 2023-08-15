Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı En Yüksek 16,5 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimek kilogramı en yüksek 16,5 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.