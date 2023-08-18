Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 17,20 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.