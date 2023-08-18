Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 17,20 Liradan Satıldı
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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|17,00
|17,20
|Buğday (sert)
|Kg
|9,00
|9,80
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|8,20
|Arpa
|Kg
|6,15
|6,50
|Mısır
|Kg
|5,50
|5,85
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi