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Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg14,5015,00
Buğday (sert)Kg8,008,80
Buğday (ekmeklik)Kg6,507,60
ArpaKg6,006,15
MısırKg5,205,50

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

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