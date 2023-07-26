Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.