Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı En Yüksek 15,50 Liradan Satıldı
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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,00
|15,50
|Buğday (sert)
|Kg
|7,50
|8,20
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,80
|7,60
|Arpa
|Kg
|5,50
|5,75
|Mısır
|Kg
|5,30
|5,60
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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