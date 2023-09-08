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Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı 20 TL'ye Satıldı

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg19,8020,00
Buğday (sert)Kg9,009,60
Buğday (ekmeklik)Kg6,508,20
ArpaKg6,156,25
MısırKg5,405,75

Kaynak: AA / Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Haberler

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