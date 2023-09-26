Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı 19 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 19 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.