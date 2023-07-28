Gaziantep Ticaret Borsasında Kırmızı Kabuklu Mercimeğin Kilogramı 15 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.