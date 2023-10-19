Gaziantep Ticaret Borsası'nda Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9,90 Liradan Satıldı
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|9,20
|9,90
|Arpa (çakır)
|Kg
|6,15
|6,25
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|8,10
|Mısır
|Kg
|5,80
|5,85
Kaynak: AA / Ekonomi