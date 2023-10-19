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Gaziantep Ticaret Borsası'nda Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 9,90 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9,90 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.