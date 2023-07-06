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Gaziantep Ticaret Borsası'nda Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,20 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsası'nda Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,20 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,0015,50
Buğday (sert)Kg7,508,20
Buğday (ekmeklik)Kg6,807,60
ArpaKg5,505,75
MısırKg5,305,60

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası Ekonomi Haberler

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