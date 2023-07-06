Gaziantep Ticaret Borsası'nda Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,20 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,20 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.