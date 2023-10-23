Haberler ›› Ekonomi ›› Gaziantep Ticaret Borsası'nda Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 10,00 TL'den Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsası'nda Sert Buğdayın Kilogramı En Yüksek 10,00 TL'den Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.