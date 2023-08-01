Gaziantep Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Kilogramı 15 Liradan Satıldı

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.