Gaziantep Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Fiyatları
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (14,50-15,00 TL), Buğday (sert) (7,50-8,30 TL), Buğday (ekmeklik) (7,00-7,60 TL), Arpa (6,00-6,15 TL), Mısır (5,20-5,50 TL).
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,50
|15,00
|Buğday (sert)
|Kg
|7,50
|8,30
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|7,00
|7,60
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,15
|Mısır
|Kg
|5,20
|5,50
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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