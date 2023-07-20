Gaziantep Ticaret Borsası'nda Kırmızı Kabuklu Mercimek Fiyatları

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 15,00 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da şu şekildedir: Kırmızı kabuklu mercimek (14,50-15,00 TL), Buğday (sert) (7,50-8,30 TL), Buğday (ekmeklik) (7,00-7,60 TL), Arpa (6,00-6,15 TL), Mısır (5,20-5,50 TL).