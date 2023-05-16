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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg15,9016,10
Buğday (sert)Kg8,459,00
Buğday (ekmeklik)Kg6,206,85
Beyaz ArpaKg6,086,12
MısırKg5,705,90

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası Mısır Ekonomi Haberler

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