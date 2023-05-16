Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,90
|16,10
|Buğday (sert)
|Kg
|8,45
|9,00
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,20
|6,85
|Beyaz Arpa
|Kg
|6,08
|6,12
|Mısır
|Kg
|5,70
|5,90
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
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