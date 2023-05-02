Gaziantep Ticaret Borsası
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Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,95 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,30
|15,50
|Buğday (sert)
|Kg
|8,40
|8,95
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,75
|6,75
|Arpa
|Kg
|6,10
|6,20
|Mısır
|Kg
|5,90
|6,10
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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