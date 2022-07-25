Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13,80 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 13,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,50
|13,80
|Buğday (sert)
|Kg
|7,20
|7,85
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,50
|7,30
|Arpa (beyaz)
|Kg
|6,20
|6,37
|Mısır
|Kg
|5,95
|6,15
AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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