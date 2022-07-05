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Gaziantep Ticaret Borsası

AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,75 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg13,0013,50
Buğday (sert)Kg7,207,75
Buğday (ekmeklik)Kg6,407,25
Arpa (beyaz)Kg6,206,35
MısırKg5,956,10

AA / Adsız Günebakan - Ekonomi

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