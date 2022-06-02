Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler

Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
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Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|14,50
|15,00
|Buğday (sert)
|Kg
|7,15
|7,50
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,40
|7,10
|Arpa (çakır)
|Kg
|6,60
|6,70
|Mısır
|Kg
|6,25
|6,32
AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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