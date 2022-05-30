Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler

Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,30 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 7,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (sert)
|Kg
|7,10
|7,30
|Arpa (beyaz)
|Kg
|6,60
|6,65
|Mısır
|Kg
|6,20
|6,35
AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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