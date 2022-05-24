Gaziantep Ticaret Borsası - Haberler

Gaziantep Ticaret Borsası
AA - Adsız Günebakan - Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|15,00
|15,50
|Buğday (sert)
|Kg
|6,20
|6,90
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|5,70
|6,15
|Arpa (beyaz)
|Kg
|6,10
|6,15
|Mısır
|Kg
|5,95
|6,10
AA / Adsız Günebakan - Ekonomi
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